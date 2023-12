Il concerto benefico in memoria di Sofia Castelli

A Cologno Monzese è stato organizzato un concerto in memoria di Sofia Castelli, la giovane studentessa uccisa a luglio scorso dall’ex fidanzato. “Il nostro canto per Sofia” si terrà il 3 febbraio alle 20.30 presso il palazzetto dello sport di via Volta. L’evento è stato organizzato dai Lions di Cologno, Jam Burrasca e Deejayfox radio station.

I biglietti del concerto sono già in vendita al prezzo di 20 euro, acquistabili presso il negozio Enzo Abbigliamento di piazza Mentana 10 e da Casa Fox in via Milano 3. Il ricavato dell’evento verrà devoluto all’associazione Artemisia, a sostegno di progetti educativi nelle scuole contro la violenza sulle donne, e all’associazione cani guida onlus di Limbiate.

Non sono ancora noti i nomi di tutti gli artisti che si esibiranno. Intanto, sembrerebbe certa la partecipazione di Gatto Panceri, Franco Fasano, Claudio Daiano e Laura Ciriaco.