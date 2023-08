Posti per disabili ai concerti, Noja (Iv): "Troviamo una soluzione"

Non si placano le polemiche intorno alla petizione lanciata da Silvia Stoyanova, 35enne disabile esclusa dal concerto di Taylor Swift del 13 luglio 2024, in programma allo stadio di San Siro a Milano, malgrado abbia acquistato un biglietto fronte palco, a 300 euro: come si ricorderà, l'organizzazione aveva comunicato a Stoyanova che, in quanto disabile su sedia a rotelle, avrebbe dovuto essere destinata a un'altra area, a numero chiuso, ormai esaurita.

Mentre continua la raccolta firme lanciata da Stoyanova su Change (con decine di migliaia di sottoscrizioni), sul punto è intervenuta l'ex deputata milanese Lisa Noja, ora consigliera regionale di Italia Viva. "Tante volte - ha ricordato Noja, affetta dalla nascita da atrofia muscolare spinale (Sma) - ho patito l’esperienza dei concerti che ero costretta a vivere, separata dal gruppo di amici in spazi riservati e appartati cui potevo accedere solo con un accompagnatore".

Solidarietà alla 35enne, dunque, ma anche qualcosa di più: "Intendo impegnarmi in prima linea - ha aggiunto l'esponente di Italia Viva - per coinvolgere artisti, organizzatori di concerti e istituzioni affinché si trovi una soluzione che consenta a tutti di vivere le esperienze dei live pienamente, e non in spazi lontani, isolati, a numero chiuso".

L'appello della fan di Taylor Swift

"Si parla sempre di quanto bisogna aiutare sempre di più le persone fragili, abbattendo barriere e muri che li dividono dal mondo, quindi sembra assurdo che tutto questo stia accadendo proprio al concerto di una delle artiste più impegnata nei confronti dei fragili", aveva detto tra l'altro la 35enne nel suo appello in video: "Chiedo agli organizzatori di smettere di vederci come persone di serie B, comprendere che non possono pensare solo al loro profitto ma devono pensare anche alle persone malate che stanno lasciando sui marciapiedi davanti allo stadio. C'è bisogno che comprendiate che state lasciando a casa persone malate che non hanno il lusso di aspettare altri 13 anni affinché Taylor Swift ritorni in Italia". Gli organizzatori (D'Alessandro e Galli) hanno fatto sapere che, per i due concerti di Taylor Swift in programma a San Siro nel 2024, i posti per i disabili sono quelli del settore arancio, messi a disposizione dallo stadio di San Siro per ogni concerto, e non sarà possibile aggiungerne altri.

Una lunga battaglia

Quella di posti, degni di questo nome, per disabili ai concerti è una lunga battaglia combattuta da tanti appassionati, da anni, in tutta Italia. Simona Ciappei ha anche creato, anni fa, una pagina Facebook ("Sotto il palco anche io"), con fotografie molto eloquenti di come i disabili sono costretti a seguire i concerti in varie arene del Paese, sempre con un solo accompagnatore e lontani sia dal palco (tranne rarissime eccezioni) sia dai propri amici. "Io non sono nata in sedia a rotelle, ero una 'transennista'. Posso garantire che gli unici momenti dove mi fanno sentire disabile è proprio quando vado a un concerto", scriveva Ciappei a PalermoToday a giugno del 2023 lamentandosi dei posti per disabili al concerto di Vasco Rossi allo stadio Barbera: un'area recintata dalla parte opposta del palco.