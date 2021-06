Concerto dal terrazzo di Torre Velasca a Milano prima del restyling

Un concerto dal terrazzo dell'ultimo piano della Torre Velasca, simbolo della skyline milanese, prima del completamento delle impalcature che copriranno per la prima volta la storica torre milanese, che si ripresenterà nel 2023 sotto una nuova veste dopo un intervento di restauro. L'evento è stato promosso da Hines, investitore e sviluppatore della Torre Velasca, e protagonista è stata l'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala diretta da Speranza Scappucci, con la partecipazione del Coro voci bianche del Teatro alla Scala e del violinista Giovanni Andrea Zanon.

"Torre Velasca - ha commentato Mario Abbadessa, Senior Managing Director & Country Head di Hines Italy - tornerà presto sotto una nuova veste, grazie ad un mirato intervento di restauro e rigenerazione urbana che ne valorizza la memoria, nel rispetto dello stile architettonico che l'ha resa un'icona inconfondibile di Milano."

La Torre Velasca, a gennaio 2020, aveva cambiato proprietà: era stata venduta da Unipol e comprata da Hines European Value Fund attraverso un fondo di investimento immobiliare gestito da Prelios Sgr. Hines, sempre un anno fa, aveva annunciato un intervento strutturato di completo rinnovamento e ammodernamento per trasformare la torre in un asset immobiliare ad uso misto di alta qualità, con prevalenza di uffici. Non solo: Hines aveva previsto anche di riqualificare l'omonima piazza su cui insiste il fabbricato.

La Torre Velasca

Il grattacielo fu costruito per la Ri.C.E. tra il 1955 e il 1957 su progetto dello Studio BBPR; rappresenta uno dei pochi esempi italiani di architettura post-razionalista brutalista. Torre Velasca ha sempre saputo dividere in "favorevoli" e "contrari" critici, architetti, intellettuali e semplici cittadini. Si può dire che "o la si odia o la si ama". Oltre ad alcune citazioni in libri, è apparsa in diverse pellicole cinematografiche. Nel 2012 il Daily Telegraph la inserì tra gli edifici più brutti del mondo.