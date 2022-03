Il soprano che canta per i profughi ucraini ma condivide un post "sovranista russo"

Un concerto per la pace e per raccogliere fondi da destinare ai profughi ucraini. E' in programma mercoledì 23 marzo 2022 all'Arco della Pace, a Milano, organizzato dall'associazione culturale musicale 'Stravinsky Russkie Motivi', attiva a Milano, fondata e presieduta dal soprano russo Larisa Yudina, da tempo a Milano dove si è laureata in canto lirico al Conservatorio.

E' proprio lei, Yudina, la protagonista della serata all'Arco della Pace. Sarà accompagnata al pianoforte da Ruta Stadalnykaite, lituana, e al violino da Pavla Tesarova, ceca. Le musiche saranno di Grieg, Suk, Massenet, Saint-Saens e Ciajkovskij. Un'iniziativa apparentemente innocua, anzi perfino a fin di bene, salvo forse per il logo, in locandina, tra gli altri, dello studio legale di Stefano Sutti, accusato in passato di neonazismo (un'accusa che l'avvocato ha sempre respinto con forza) e, comunque, di sicuro presente ad alcuni convegni in cui si giustificava l'annessione della Crimea alla Russia (ce n'è traccia in lanci d'agenzia di sei o sette anni fa).

Ma quello che ad alcuni ha destato più scalpore, mercoledì mattina, è che, a poche ore dal concerto per i profughi ucraini, il soprano Yudina, presidente dell'associazione che organizza l'evento e protagonista della serata, abbia condiviso su Facebook un post alquanto particolare.

Il post "sovranista russo"

Il post è stato scritto da tale Larissa Conti che, altrove, si dichiara favorevole alla cosiddetta "operazione speciale" della Russia "in difesa del Donbas", cioè la guerra a cui tutti assistiamo in queste settimane, chiamata nel modo in cui la definisce Putin. E che cosa dice il post? E' un lungo elenco di città ucraine che, secondo l'autrice, sarebbero state tutte fondate dalla Russia. Ad ogni città segue la conclusione: "Cosa c'entra l'Ucraina?". Insomma, un post scritto da una sostenitrice della guerra di Putin, che tende a negare l'origine storica ucraina di sedici città, a cominciare da quelle più martoriate durante queste settimane di guerra: Kharkiv, Mariupol, Kherson, Sumy e così via. Senza dimenticare Odessa, Dnipro, Donetsk e Luhansk. Tutte, rigorosamente, scritte alla russa, ad esempio 'Kharkov', 'Lugansk'.

La pianista si dissocia

Yudina ha condiviso il post con sorpresa di molti. Nel giro di qualche ora è arrivata, nero su bianco, la replica della pianista Stadalnykaite, che dovrebbe esibirsi insieme al soprano: "Sono stata contattata per questo concerto dalla violinista che arriva da Praga, che a sua volta è stata contattata dopo un concerto che abbiamo fatto a Milano, senza minimamente nemmeno intuire di cosa si trattasse", ha scritto: "Sono contro guerra e sono fortemente contro quello che Putin sta facendo in Ucraina. Sono lituana e vivo questa situazione molto male, ricordandomi perfettamente anche quello che è successo al mio paese. Leggere questo post stamattina onestamente mi ha spiazzato e mi trovo in questo momento in grosse difficoltà. Mi dissocio totalmente dal post in questione e dal carattere palesemente falso dell’iniziativa". Stadalnykaite ha confermato che si esibirà per non creare problemi all'altra musicista ma ha aggiunto che, se verrà pagata, devolverà il cachet ai bambini ucraini.

E si è dissociata anche l'associazione Milano Vapore, che figura in locandina tra i sostenitori dell'evento. Nel giro di qualche ora, Yudina ha cancellato la condivisione del post che, dunque, non appare più nel suo profilo Facebook. Basterà?