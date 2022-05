Concerto di Vasco all'Ippodromo: tutte le strade chiuse per chi deve arrivare

In vista del concerto di Vasco Rossi all'Ippodromo La Maura di Lampugnano (Milano) previsto per la serata di martedì 24 maggio, il comune di Milano ha studiato una modifica della viabilità dei quartieri di Lampugnano e Trenno in modo da consentire ai residenti di muoversi e parcheggiare senza problemi (almeno questo è l'auspicio) e 'tenere lontani' i non residenti, salvo che per motivi particolari come l'accesso alla clinica veterinaria o dei veicoli per trasporto disabili.

Il provvedimento di mobilità è in vigore dalle 7 del 23 maggio alle 7 del 25 maggio. In queste quarantott'ore sono chiuse al traffico (con controllo sul posto di pattuglie della polizia locale) questi tratti stradali: via Montale nel tratto fra via Patroclo e via Omodeo; via Lampugnano, nei tratti fra via Omodeo e Mafalda di Savoia e fra via Angioletti e Mafalda di Savoia; via Ippodromo nel tratto fra via Diomede e via Patroclo; via Diomede ne tratto fra via Sant’Elia e via Ippodromo; il sottopasso veicolare di via Patroclo; via Pinerolo nel tratto fra via Harar e via Ippodromo; via Giorgi nel tratto da via Gorlini a fondo via; via privata del Centauro; via Achille.

Si è cercato quindi di evitare che i non residenti raggiungessero l'Ippodromo La Maura in automobile. Per tale ragione è stato chiuso al traffico anche il sottopasso di San Siro, che verso nord porta direttamente in via Patroclo, via Montale e via Lampugnano fino alla Maura. I bus 64, 78 e Q78 deviano il percorso per la chiusura di via Ippodromo. Sui social network sono sorte alcune polemiche sia su scelte specifiche delle vie chiuse o non chiuse, sia sulla decisione di ospitare un concerto rock in un luogo, l'Ippodromo La Maura, adiacente ad una importante clinica veterinaria dove gli animali possono essere ricoverati.

"La polizia locale sarà presente sia per il rispetto dell’ordinanza, sia per impedire la sosta abusiva. Mi sembra un buon piano in termini di prevenzione: ora vediamo come funziona, ci torneremo sopra", commenta Enrico Fedrighini, consigliere comunale della Lista Sala, diffondendo sui social network la notizia del provvedimento: "Deve essere chiaro che questa è una sorta di 'prova generale' per l'area ippica Maura: se si dimostra con i fatti, non a parole, che il piano di caratterizzazione acustica garantisce il rispetto dei limiti di legge per l'impatto sonoro, e che le misure adottate su traffico e sosta a tutela dei residenti funzionano, bene. Altrimenti si rivede tutto".