Zucchero in concerto a San Siro: come raggiungere lo stadio

Tutto pronto per l'atteso show di Zucchero allo stadio San Siro. 'Sugar' Fornaciari infiammerà il Meazza giovedì 4 luglio. La tappa milanese è l'ultima del tour italiano negli stadi "Overdose d'amore". Accanto al cantautore italiano non mancherà la storica band internazionale. Il tour mondiale ha debuttato a marzo alla Royal Albert Hall di Londra con tre date. Dopo l'Italia, Zucchero proseguirà in Europa e in America del Sud. I biglietti sono ancora disponibili su TicketOne e nei punti di vendita fisici.

Come raggiungere lo stadio

In occasione dei concerti estivi che si tengono a Milano tra ippodromi e stadio, il Comune ha stilato un vademecum con una serie di regole che stabiliscono una sorta di zona rossa nell'area di San Siro per evitare congestioni nel traffico. L'Amministrazione consiglia, dunque, di raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici.

Con la M1 e la M5 scendere a Lotto o San Siro Stadio. In alternativa è possibile scendere a Lampugnano sulla linea M1 e prendere la navetta per lo stadio in partenza da via Natta e arriva in via Achille angolo via Tesio. Inoltre, si può prendere il tram 16 che fa servizio potenziato tra il centro città e il capolinea.

Per chi preferisce utilizzare la macchina è possibile usare i parcheggi di Molino Dorino, Lampugnano e Mi Stadio. Da Molino Dorino si può prendere la M1 e scendere a Lotto, il parcheggio rimane aperto fino alle 2 di notte e l'ultimo treno per il ritorno parte alle 00.43. Anche il parcheggio di Lampugnano rimane aperto fino alle 2 di notte.

Le linee metropolitane M1 e M5 chiudono più tardi. La M1 resta in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso il centro di Milano (non al contrario). L’ultimo treno da Lotto parte all’1 circa. In direzione opposta, gli ultimi treni da Lotto verso Rho Fieramilano partono da Lotto alle ore 00:06 e 00:24. L'ultimo treno della M5 parte dal capolinea San Siro Stadio verso Bignami all’1 circa.