La Lombardia cerca medici e "apre" a tutta Italia

A Milano, come in tutta la Lombardia, c'è "fame" di medici di famiglia. I posti vacanti sono addirittura un migliaio. Colpa, dicono tutti, del combinato disposto tra il numero chiuso nelle facoltà di medicina e la scarsa appetibilità del mestiere: i giovani laureati preferiscono diventare specialisti. Quella del "medico condotto", come si chiamava una volta, è una scelta ormai marginale.

La Regione Lombardia ha quindi lanciato un bando per trovare 969 medici e pediatri di famiglia. E' il secondo dopo quello di maggio, considerato fallimentare; questa volta, però, il bando si estende a tutta Italia, nella speranza di poter raccogliere maggiori disponibilità, anche se costituisce un vantaggio risiedere nel territorio di una Ats lombarda. Il bando è aperto a chi terminerà la scuola di specializzazione entro metà luglio.

I posti vacanti sono suddivisi per Ats, e sono 60 quelli disponibili per la città di Milano. Di recente abbiamo raccontato, in due parti, l'odissea nel trovare un nuovo medico di famiglia. Il metodo in teoria più semplice (la scelta online con il fascicolo sanitario elettronico) fornisce pochissimi professionisti, non equamente distribuiti dal punto di vista geografico, perché non si riescono a visualizzare quelli temporanei in attesa di "coprire i buchi" (e poi, comunque, non in tutti i quartieri l'Ats li ha messi).

Medici prossimi alla pensione

Secondo la Regione Lombardia, il rapporto ottimale sarebbe di un medico per 1.300 pazienti. Nel territorio di Ats Milano siamo a un medico per 1.490. I tanti pensionamenti sono il punto "dolente" del sistema: su 5.852 medici in Lombardia, 2.270 hanno più di 60 anni, e quando ne compiono 62 possono decidere di pensionarsi. Non si formano abbastanza studenti in medicina per sostituirli. Pertanto, trovare quelli nuovi diventa complicato.