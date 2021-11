"A Buccinasco i mafiosi possono dormire sonni tranquilli": Klaus Davi condannato per diffamazione

È stato condannato per diffamazione Klaus Davi. Il volto noto della tv ha perso la causa contro il comune di Buccinasco ed è stato condannato a pagare una multa di 1.500 euro (con pena sospesa) e a versare un risarcimento di 10mila euro alle parti civili. Lo ha deciso il tribunale di Milano con una sentenza firmata dal giudice Mattia Fiorentini; il fatto è stato comunicato dall'amministrazione comunale attraverso una nota.

"Il Comune di Buccinasco - ha spiegato il sindaco Rino Pruiti - è impegnato nella difesa della legalità su ogni fronte, le regole devono valere per tutti. Come era prevedibile, insultare e diffamare uno dei comuni che ha fatto della lotta alle mafie una chiara missione, è un reato. Useremo i soldi per le prossime iniziative della rassegna Buccinasco contro le mafie".

"Lo stesso Davi - ha aggiunto il primo cittadino di Buccinasco - anche all’indomani dell’omicidio Sal- vaggio ha continuato a diffamare il sindaco e il Comune di Buccinasco accusandoci pubblicamente di non aver fatto nulla per denunciare e prevenire la mafia, dimostrando ancora una volta di non conoscere l’impegno concreto del nostro Comune (prima di tutto l’atto rivoluzionario di compiere il proprio dovere) che da anni tiene alta l’attenzione sulla lotta alla criminalità, segnala, denuncia e organizza iniziative di educazione alla legalità". Il sindaco, inoltre, ha anticipato che il comune potrebbe querelare Davi per le frasi pronunciate nelle scorse settimane.

Il fatto

Nel 2017 Klaus Davi aveva affisso in giro per Buccinasco alcuni manifesti provocatori per ridicolizzare Rocco Papalia e il Comune lo aveva multato per affissioni abusive, senza mai entrare nel merito della campagna. Davi aveva attaccato duramente l’amministrazione comunale ("Fino a che punto la bassezza di istituzioni locali può arrivare per assicurarsi il plauso dei clan. A Buccinasco i mafiosi possono dormire sonni tranquilli con simili istituzioni").