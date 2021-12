Film commission, condannato a 5 anni l'imprenditore Barachetti

Cinque anni per peculato e false fatture nell'ambito dell'inchiesta Lombardia film Commission (fondazione per la promozione della Lombardia in ambito cinematografico) e il caso della compravendita del capannone di Cormano (Milano). Questa la condanna stabilita dalla settima sezione penale del tribunale di Milano per l'imprenditore Francesco Barachetti.

Lo scorso giugno, dopo essere stati processati con rito abbreviato, erano già stati condannati, sempre a seguito dell'inchiesta della Gdf coordinata dall'aggiunto Eugenio Fusco e del pm Stefano Civardi, i revisori contabili per la Lega in Parlamento Alberto Di Rubba, anche ex presidente di Lfc, e Andrea Manzoni.

Il caso Lombardia Film Commission

L'inchiesta milanese sulla presunta compravendita gonfiata di un immobile per la Lfc, che era presieduta da Alberto Di Rubba, è stata condotta parallelamente a quella dei pubblici ministeri di Genova sui 49 milioni di euro di rimborsi del Carroccio spariti.

Un blitz della guardia di finanza nella sede della Regione Lombardia era stato fatto nella mattinata di martedì 21 luglio 2020, quando i militari avevano effettuato una serie di perquisizioni sulla vicenda della Lombardia Film Commision e sulla compravendita, avvenuta tra il 2017 e il 2018, dell'immobile a Cormano. L'indagine aveva portato al fermo di Luca Sostegni, che aveva poi patteggiato, e aveva visto indagati tre commercialisti vicini al Carroccio, di cui due, Di Rubba e Manzoni, erano stati poi condannati (mentre il terzo Michele Gaetano Arturo Maria Scillieri aveva patteggiato).