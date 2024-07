Il condominio sociale inaugurato a Milano

Un nuovo condominio in housing sociale è stato inaugurato a Milano in viale Bodio 16, zona Bovisa-Dergano, a cura di Fondazione Progetto Arca insieme a Jti Italia, Fondazione Cariplo, Compagnia di Sant’Orsola Figlie di Sant’Angela Merici, Fondazione Laps e Maison du Monde. Il condominio sociale è composto da 10 appartamenti arredati (6 bilocali e 4 trilocali) su tre piani, destinati all'accoglienza temporanea di 6-18 mesi, e ospita al massimo 30 persone, segnalate dai servizi sociali o dai partner sul territorio.

"Un anno fa, quando siamo arrivati in viale Bodio col Market Solidale, qui non c'era nulla", ha commentato Alessandra Goretti, communication manager di Jti Italia: "Oggi invece c'è una palazzina strutturata, arredata e pronta ad accogliere. Questo progetto fa parte della nostra visione di sostenibilità, a 360 gradi: ambientale, ma anche sociale ed economica".

Risale a luglio 2023 l'inaugurazione, in viale Bodio, del Market Solidale, sempre in partnership tra Fondazione Progetto Arca e Jti: un mercato in cui le persone in difficoltà possono fare la spesa gratuitamente, che nel 2023 ha fornito assistenza a 371 persone ogni mese.