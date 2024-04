In via Messina ci sarà l'assemblea del sindacato dei vigili del fuoco

L’assemblea regionale della Confsal vvf (sindacato dei pompieri) si svolgerà al comando dei vigili del fuoco di via Messina a Milano nella giornata di martedì 9 aprile. “Il tema predominante sarà il rilancio del sindacato e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla luce degli importanti appuntamenti che ci attendono a partire dall’apertura del tavolo per il rinnovo contrattuale, la nuova legge delega e altri importanti temi che riguardano i processi riformatori tanto attesi per i vigili del fuoco”, si legge in una nota.