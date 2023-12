Le scuse di Pucci e commozione per Giulia Tramontano: consegnati gli ambrogini

A Milano Sant'Ambrogio fa rima (anche) con Ambrogini d'oro. Le civiche benemerenze sono state consegnate nella mattinata di giovedì 7 dicembre al Teatro Dal Verme. In totale sono state consegnate una grande medaglia d'oro, 5 medaglie d’oro alla memoria, 15 medaglie d’oro e 20 attestati di Civica benemerenza.

Non mancano le polemiche. Prima della consegna degli Ambrogio il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non ha tenuto il consueto discorso. Per il momento non sono stati resi noti i motivi della scelta, ma c'è chi ipotizza che possa essere la conseguenza delle polemiche delle scorse settimane legate proprio alle benemerenze. Non solo, è possibile che la scelta sia figlia dell'altro caso legato al "palco reale" della Prima della Scala.

"Ci sono state polemiche? Non me n’ero accorto", Lo ha detto il comico Andrea Pucci, prima della cerimonia commentando le polemiche che hanno accompagnato la decisione di conferirgli il premio. "La polemica rimane una polemica indipendentemente da quello che si vuole esprimere - ha proseguito il comico -. Io l’accetto e vado a ritirare il mio premio, onorato della mia carriera e di quello che ho fatto. Prendo le distanze completamente da tutto ciò che mi è stato attribuito, perché credo che la sessualità di ogni persona debba essere interpretata liberamente. Quindi se ho detto involontariamente nei miei spettacoli, visto che faccio il comico, e posso aver anche soltanto offeso qualcuno, chiedo scusa". Nei confronti di Sala "non sono stato molto critico, ho detto che ci sono dei motivi per cui secondo me l’amministrazione commette degli errori" ha aggiunto spiegando che a suo parere "non c’è più quella Milano dei milanesi. È una città che sta crescendo vertiginosamente e bisogna rimanere all’altezza, anche con l’amministrazione".

Non solo. Gli studenti del movimento Tende in Piazza hanno protestato davanti al Teatro del Verme; tra i premiati con un attestato di civica benemerenza anche Ilaria Lamera la studentessa che diede il via alla protesta davanti al Politecnico. Una decina di ragazzi all’uscita dal teatro hanno montato una tenda ed esposto lo striscione "Abbiamo chiesto casa e ci avete dato un pezzo di carta". Oltre a loro presenti fuori dal Teatro anche i membri di Spazio di Mutuo Soccorso, centro comunitario nato nel 2013 in piazza Stuparich "per rispondere a diversi bisogni, materiali e sociali". Anche alla fine della cerimonia dalla platea avevano fischiato e mostrato uno striscione con la scritta "Lunga vita SMS". Per quello che ha fatto in questi dieci anni, spiegano gli organizzatori della protesta, "lo Spazio di Mutuo Soccorso merita non solo l’Ambrogino, ma l’Ambrogione d’oro".

Polemiche, ma anche momenti toccanti. Un lungo applauso e una standing ovation ha accolto i genitori di Giulia Tramontano che hanno ritirato la Medaglia d'oro alla memoria per la giovane uccisa il 29 maggio scorso con il figlio in grembo dal compagno Alessandro Impagnatiello. Arrivando alla cerimonia Chiara, la sorella di Giulia si era fermata brevemente a parlare con i cronisti: “Per noi sicuramente questa è una grande soddisfazione e questa è la cosa più importante che è successa dopo la perdita di Giulia. Abbiamo già ringraziato il Comune di Milano. È una grande soddisfazione perché è un messaggio anche per tutte quelle persone che vengono dal sud con la speranza di realizzarsi - ha detto -. A Giulia purtroppo non è stato permesso”. “Noi ringraziamo il Comune per l’onore, solo questo vogliamo dire. Se Giulia potesse essere qui sarebbe fiera di lei e di quello che ha fatto”.

L'elenco dei premiati con l'Ambrogino d'oro

La grande medaglia d'oro

Università degli Studi di Milano

Medaglie d'oro alla memoria

Alberoni Francesco

Chessa Angelo

Mascagni Adriana

Predeval Luigi

Tramontano Giulia

Medaglie d'oro

Al Jabed Emad

Andreoni Bruno

Arnoldi Carlo

Baccan Andrea (in arte Pucci)

Borella Francesco

De Bellis Giuseppe

Ercoli Finzi Amalia

Jarach Andrea

Mainardi Cristina

Misaggi Bernardo

Pasinelli Francesca

Rondelli Giorgio

Sangiorgi Vanessa

Siciliano Giacinto

Vegetti Finzi Silvia

Attestati di civica benemerenza