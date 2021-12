I panettoni sospesi sono stati consegnati

Sono 1.880 i panettoni raccolti dall’associazione Panettone sospeso e consegnati ieri, mercoledì 22 dicembre, a Palazzo Marino e Casa Jannacci, struttura che si occupa dell’accoglienza dei senza fissa dimora. 1.730 dolci saranno distribuiti a famiglie in difficoltà, anziani soli e persone bisognose; 150 invece finiranno sulle tavole dei senzatetto.

La terza edizione dell’iniziativa benefica promossa dall’associazione no profit, e patrocinata dal Comune, ha visto la partecipazione di 27 pasticcerie milanesi dove dal 7 al 21 dicembre chiunque poteva acquistare un panettone e lasciarlo "già pagato" per una persona in difficolta. Per ogni panettone lasciato "in sospeso", i pasticceri ne hanno aggiunto un altro, raddoppiando così le quantità.

Il 15% circa dei panettoni raccolti si deve anche quest’anno alle donazioni in denaro ricevute attraverso il sito panettonesospeso.org da parte di chi ha deciso di dare il proprio contributo "a distanza": un gesto virtuale che è diventato solidarietà reale.

"Siamo davvero felici e riconoscenti a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante risultato – commentano Gloria Ceresa e Stefano Citterio, ideatori e cofondatori dell’Associazione Panettone Sospeso – quindi non solo ai tantissimi milanesi che si sono recati fisicamente nelle pasticcerie per lasciare "in sospeso" i panettoni, ma anche a chi ci ha sostenuto online. Ma il nostro ringraziamento più grande va a tutti i pasticceri che anche quest’anno si sono messi a disposizione con entusiasmo e generosità contribuendo al successo della raccolta".