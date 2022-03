Nei prossimi mesi a Milano verranno distribuite altre piante

Sono andate letteralmente a ruba le piantine che nei prossimi diventeranno i polmoni verdi della città. Sono 2.500 i milanesi che hanno aderito a Custodiscimi, progetto lanciato da Forestami e Comune di Milano, e che fino al prossimo 20 novembre accudiranno i 1.500 alberi (ciliegi, querce farnie, olmi bianchi e padi) che verranno piantate all'ombra della Madonnina. Visto il grande successo gli organizzatori hanno fatto sapere che l'appuntamento si ripeterà nei prossimi mesi.

I futuri alberi sono stati consegnati domenica mattina, tra gli altri, da Elena Grandi, assessora al verde, e Stefano Boeri, presidente della Triennale e del comitato scientifico di Forestami. Le 1.500 piantine sono state consegnate in diversi spazi allestiti nei 9 municipi in modo da coinvolgere tutti i quartieri. Altre mille piantine sono state distribuite in diversi punti di ritiro nei comuni della città metropolitana.

"Il successo di Custodiscimi con il tutto esaurito in meno di mezza giornata – ha spiegato l’assessora Grandi – dimostra ancora una volta come sia mutato l’atteggiamento delle persone nei confronti del verde pubblico, oggi sempre più inteso come grande patrimonio collettivo indispensabile al benessere del singolo e della collettività. Un successo che conferma come sia forte il desiderio di contribuire al bene della nostra città, prendendosi cura di piante, orti e giardini condivisi per costruire insieme una Milano sempre più verde e vivibile".