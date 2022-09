In Città metropolitana arriva la "consigliera di parità"

La Città metropolitana di Milano ha due consigliere di parità, una effettiva e l'altra supplente. Si tratta, rispettivamente, della sindacalista Barbara Peres e dell'avvocata Silvia Belloni. Resteranno in caricar fino al 31 agosto 2026. La nomina è arrivata martedì 6 settembre con decreto del Ministero del lavoro. Il ruolo della consigliera di parità è strategico e la sua figura è stata istituita in ogni provincia e città metropolitana per tutelare il diritto all’uguaglianza sul posto di lavoro, senza discriminazioni di sesso.

Barbara Peres, consigliera effettiva, è dirigente sindacale della Uilca (Uil credito esattorie e assicurazioni), consulente del lavoro e del diritto sindacale, mediatrice familiare. Silvia Belloni, consigliera supplente, è avvocata ed esperta di materie inerenti la violenza di genere e le pari opportunità. L'ufficio può essere contattato all'indirizzo email consiglieradiparita@cittametropolitana.milano.it.