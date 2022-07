Un bando da 740mila euro per i consorzi forestali della Lombardia

Un bando per l'avvio dei lavori di consorzi forestali già costituiti. Lo ha annunciato Regione Lombardia con l'assessore all'agricoltura e sistemi verdi Fabio Rolfi. Il bando, dedicato alla copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali, conterà su 740mila euro di stanziamento. Le domande potranno essere presentate fino al 7 ottobre 2022.

La domanda può essere avanzata dai consorzi forestali già costituiti, che intendono ottenere il riconoscimento dalla Regione Lombardia. I fondi, distribuiti su base triennale, serviranno a coprire le spese per affitti di locali idonei, attrezzature per ufficio, materiale informatico, personale e oneri amministrativi. "La Lombardia ha un patrimonio forestale straordinario. Per la manutenzione e la valorizzazione di questa risorsa è fondamentale il lavoro dei consorzi anche in ottica di prevenzione degli incendi", ha detto Rolfi.

La norma prevede che i consorzi forestali siano costituiti volontariamente non solo da proprietari pubblici o privati, ma anche da altri soggetti appartenenti alla filiera bosco legno, quali le imprese boschive, e dispone che le attività principali del consorzio (attività selvicolturali, miglioramento fondiario, alpicoltura, assistenza tecnica) siano svolte prevalentemente sui terreni conferiti in gestione al consorzio, sul reticolo idrico minore, sulla viabilità agro-silvo-pastorale e sulla rete escursionistica.

"In questi anni - ha concluso l'assessore - abbiamo avviato un lavoro importante con i consorzi, con i Comuni e le aziende del settore per creare una filiera bosco-legno lombarda. Solo fornendo un valore anche economico alle nostre foreste possiamo fare in modo che si sviluppino economie locali, lavoro e salvaguardia di questo patrimonio".