Così il consorzio Villoresi lavora per evitare le alluvioni nel milanese

Gestione delle acque del Naviglio, ma non solo. Il consorzio Est Ticino-Villoresi negli ultimi anni ha lavorato anche sul tema della prevenzione, inteso come pulizia dei corsi d'acqua e degli alvei di torrenti e fiumi. E non è escluso che nei prossimi anni quest'ultima diventi la sua attività principale.

Dal 2017 ad oggi, infatti, il consorzio ha realizzato per conto di Regione Lombardia opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per circa 4 milioni di euro. "Attività che hanno incluso anche un servizio di pronto intervento idraulico, consistente nell’esecuzione di attività sui corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale finalizzati alla risoluzione di criticità idrauliche, generalmente dovute alla presenza di vegetazione in alveo", precisano dall'ente.

Non solo. Etv ha provveduto anche all’implementazione, gestione e manutenzione della rete di monitoraggio idropluviometrico regionale: sempre a partire dal 2018 sono stati installati sui corsi d’acqua del reticolo di competenza 27 idrometri e 3 pluviometri ed acquisiti i segnali provenienti da ulteriori 10 stazioni già esistenti. Grazie alla redazione di successivi studi idraulici, sono state definite in corrispondenza delle stazioni di misura idrometriche delle soglie di allerta/allarme che permettono il monitoraggio delle situazioni di criticità durante gli eventi di piena associati a eventi meteorologici intensi.

La situazione della maggior parte dei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo irdrico principale regionale ha risentito degli effetti di intensi rapidi fenomeni di urbanizzazione. "Quest’ultima ha provocato un incremento delle aree impermeabili che restituiscono in modo più abbandonate e repentino le acque meteoriche ai corpi idrici deputati al drenaggio del territorio", precisano da via Ariosto. Il Consorzio, ancora per conto di Regione, ha avviato una serie di studi per aggiornare il quadro conoscitivo delle criticità esistenti e definire gli interventi prioritari per la mitigazione del rischio idraulico, con particolare attenzione al torrente Molgora, al sistema Trobbie ed al Lambro Meridionale. "Ne è scaturito un piano per la realizzazione di vasche di laminazione, quali per esempio la vasca di Carnate sul Molgora (estensione di circa 9 ettari; volumetria di invaso pari a 350mila metri cubi) e quella di Gessate sul Trobbia (estensione di circa 4 ettari; volumetria di invaso pari a 130mila metri cubi), finanziate da Regione per un importo complessivo rispettivamente di oltre 12 milioni euro e di oltre 5 milioni euro, per le quali sono in fase di avvio i lavori.

Nel 2023 è previsto inoltre l’inizio delle opere sul Guisa in Comune di Cesate (Milano); è già disponibile la progettazione definitiva per la manutenzione del torrente e la creazione di un percorso manutentivo grazie ad un finanziamento regionale. Una nuova tranche verrà assegnata al Consorzio nel 2024. In corso anche la gara per lo spostamento dell’alveo del Bozzente tra i Comuni di Rescaldina (Milano), Gerenzano (Varese) e Uboldo (Varese) grazie ad un finanziamento di oltre 6 milioni di euro.