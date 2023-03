Nessuno vuole lo stadio del Milan all'ippodromo La Maura

Nessuno sembra volere il nuovo stadio del Milan all'Ippodromo La Maura, dove prenderebbe il posto delle piste d'allenamento. Non appena si è iniziato a parlare dell'ipotesi, si è manifestato il fronte contrario a Palazzo Marino. Alcuni consiglieri comunali di maggioranza si sono già apertamente schierati contro, ma ci sarebbero molti più consiglieri pronti a votare 'no' all'ipotesi dell'ippodromo del trotto di via Lampugnano. Sempre che si arrivi al voto: poiché è un'area privata già a vocazione sportiva nel piano di governo del territorio, potrebbe non essere necessaria una variante urbanistica. Ma il punto è ancora da dirimere.

La 'conta' dei consiglieri di maggioranza contrari è, comunque, presto fatta. Una mozione presentata da Rosario Pantaleo del Pd, che si esprime contro il nuovo stadio a La Maura, è già stata sottoscritta da 14 consiglieri comunali: lo stesso Pantaleo e poi Alice Arienta, Diana De Marchi, Natascia Tosoni, Luca Costamagna, Michele Albiani, Alessandro Giungi e Simonetta D'Amico (Pd), oltre a Enrico Fedrighini, Gabriele Rabaiotti e Marco Fumagalli (Lista Sala). Interessante notare tra i firmatari la nutrita presenza di consiglieri provenienti dai Municipi 7, quello del Meazza, e 8, quello de La Maura: Pantaleo, Arienta, De Marchi, Giungi e Fedrighini.

A questi 14 vanno però aggiunti anche i tre consiglieri di Europa Verde: Carlo Monguzzi, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini, che si sono dichiarati contrari allo stadio a La Maura fin da subito. E siamo a 17. Emblematico, poi, quanto dichiarato dal capogruppo del Pd Filippo Barberis, che preferisce "rimanere nel solco" della deliberazione sullo stadio da parte del consiglio comunale. Ovvero: nuovo stadio nell'area del Meazza, abbattendo quest'ultimo. Come da progetto originale di Milan e Inter. In altri termini, neanche Barberis sarebbe favorevole a nuove ipotesi. Almeno per il momento.

Contro l'idea dello stadio a La Maura anche la presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi (Pd), secondo cui "è un'area nel Parco agricolo Sud, e consta di 160mila metri quadrati di verde permeabile. L'area de La Maura sarebbe un grande errore". Annunciato un incontro pubblico organizzato dal Municipio e aperto ai cittadini. E ha 'rotto' il silenzio post-elettorale (di ormai oltre un anno) l'ex presidente del Municipio, Simone Zambelli (ex Sinistra e Libertà), che parla di "sconcerto e stupore" nell'apprendere la notizia: "È un polmone verde estremamente prezioso, è terreno permeabile. La sua tutela è transazione ecologica, è un dovere per noi e per i milanesi del domani".

L'assemblea

Infine, il già citato Fedrighini, che nel Municipio 8 prende tanti voti e risiede non lontano da La Maura, giovedì sera ha radunato più di 350 persone alla Polisportiva Garegnano di via Lampugnano "per difendere il sistema verde dell'ovest milanese dall'ultima minaccia: un nuovo stadio nella pista Maura, una colata di cemento nel verde ippico del parco di cintura metropolitana". Scrive Fedrighini: "Il messaggio è chiaro: il territorio del Parco Sud, sia esso di proprietà privata o pubblica, va tutelato. Anzitutto dall’amministrazione comunale, con scelte chiare e coerenti: perché è inutile parlare di crisi climatica, costringere le persone a cambiare auto, annunciare forestazioni urbane e poi, di fronte a una scelta simile, tentennare. E poi dalla cittadinanza, particolarmente attiva in questa parte di territorio milanese, dove l’elevata qualità ambientale è frutto di lotte e vertenze condivise".