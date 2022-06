Il contratto di Trenord prorogato fino al 2023, dopo le elezioni

Non sarà l'attuale giunta regionale a scrivere il nuovo contratto per la gestione delle ferrovie locali. Regione Lombardia ha infatti appena deciso di prorogare l'attuale contratto di un altro anno, fino al mese di luglio del 2023, quando si saranno già tenute le elezioni regionali. Si tratta della seconda proroga annuale consecutiva dopo quella deliberata nel 2021, in scadenza tra poco.

La regione, dunque, ha preferito trovare nell'assestamento di bilancio (che va in votazione a luglio) le risorse per andare avanti un altro anno con Trenord, in attesa che la prossima giunta scriva il nuovo contratto. Quello in vigore scadeva nel 2021, ma era stato prorogato di un anno con la motivazione dell'emergenza covid.

In precedenza, la giunta regionale aveva deliberato l'intenzione di riaffidare il servizio ferroviario regionale a Trenord (società 'in house', visto che è compartecipata da Ferrovie Nord Milano, società controllata dalla stessa regione) per nove anni senza gara, fino al 2030, per un totale di circa cinque miliardi di euro. Ma si trattava di poco più di una 'dichiarazione d'intenti' senza reale effetto finché non fosse stato effettivamente scritto il contratto.

"Fortunatamente è congelato il rinnovo per nove anni senza bandi o gare per mezzo miliardo all'anno", il commento di Niccolò Carretta, consigliere regionale di Azione: "Spetterà al nuovo presidente, alla nuova giunta e alla nuova maggioranza votata nel 2023 gestire il cambio di contratto, la cui stesura tecnica continua nelle segrete stanze senza nessun coinvolgimento della commissione trasporti. E’ chiaro che se toccherà a noi, l’anno prossimo, sarà certamente uno dei primi dossier da affrontare per i doverosi approfondimenti".