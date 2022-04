Mezzo milione di euro per contrastare le truffe agli anziani

"La Commissione regionale Affari istituzionali del Consiglio regionale ha approvato il regolamento relativo all'assegnazione di contributi ai Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane, per la realizzazione di iniziative utili a prevenire e contrastare le truffe agli anziani". Ne dà notizia, Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, intervenuto in aula per illustrare i dettagli.

"Registriamo, purtroppo, sempre più spesso - ha detto l'assessore De Corato - truffe agli anziani. Durante il periodo più intenso di coronavirus, in tanti sono stati raggirati da uomini e donne senza scrupoli. Riteniamo fondamentale coinvolgere gli anziani attraverso dibattiti e attività conoscitive. Abbiamo già stanziato 250mila euro l'anno per il 2022 e il 2023. Siamo disponibili, nel caso in cui le risorse dovessero terminare, ad aumentare i fondi".

Regione Lombardia ha stanziato 500mila euro totali per il biennio 2022 - 2023. Il contributo regionale è previsto nella misura massima dell'80% con soglia minima di 5mila euro e massima di 10mila euro.