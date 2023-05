Dal comune di Milano 9mila euro per pagare l'affitto: chi può richiedere i soldi

Tremila euro all'anno per pagare l'affitto. Il comune di Milano, con il contributo "sostegno affitto genitori 2023", ha deciso di "destinare un importante sostegno per aiutare i nuclei familiari, con almeno un componente under 35, che vivono in appartamenti in affitto e hanno avuto o adottato un figlio nel corso del 2023", ha annunciato palazzo Marino in una nota.

"La misura prevede l’erogazione diretta, al proprietario dell’alloggio in locazione, di un contributo economico massimo complessivo di 9mila euro, suddiviso in tre annualità, a parziale copertura dei canoni di locazione per chi ha un Isee uguale o inferiore a 30mila euro", prosegue una nota del comune. L’iniziativa non ha termini di scadenza, "i contributi saranno assegnati alle domande valutate positivamente sulla base dell’ordine cronologico di ricezione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili che sono pari a 3.316.000 euro".

Per accedere al contributo le famiglie dovranno "aver sottoscritto un contratto di locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti servizi abitativi sociali", avere un Isee "del nucleo minore o uguale a 30mila euro", "non essere in possesso di un alloggio adeguato nel territorio della regione Lombardia" e "non avere rapporti di parentela fino al terzo grado con il proprietario dell’alloggio". Inoltre è necessaria la "presenza di un componente nato o adottato a partire dal 01/01/2023" e "di almeno un componente under 35 anni".

“Grazie a questa misura potremo offrire un aiuto concreto per tanti nuclei familiari che vivono a Milano in affitto. Si tratta del più alto contributo alla natalità presente al momento in Italia – dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa -. È un modo per supportare queste famiglie nelle spese e nella programmazione dei primi anni di vita dei bambini”.

La richiesta può essere presentata a Milano Abitare, Agenzia per l’affitto accessibile del comune di Milano via Pec all’indirizzo affittogenitori23@pec.it oppure, a mano, presso gli uffici a Villa Scheibler, in via Felice Orsini 21.