Salone del Mobile, controlli su lavoratori in nero e sicurezza

Occhi puntati sui lavoratori durante la settimana del Salone del Mobile e del Fuorisalone. Con 180 iniziative e 1.326 appuntamenti la Design Week impegnerà migliaia di addetti ai lavori in ogni ambito. Il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha esaminato i profili di sicurezza, viabilità e mobilità per la città di Milano inoltrandosi anche a Rho Fiera dove si entrerà nel vivo della manifestazione.

"In adesione al 'Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso ed irregolare nell’ambito dei quartieri fieristici gestiti da Fiera Milano', sottoscritto dalla Prefettura con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, le Direzioni dell’INPS e dell’INAIL, l’ATS Milano Città Metropolitana, le Organizzazioni Sindacali e il Gruppo Fiera Milano, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, sono state avviate attività di verifica nella fase preparatoria degli allestimenti nei padiglioni della manifestazione fieristica", si legge in una nota della Prefettura.

Diversi gli accertamenti effettuati con la partecipazione dell'ispettorato del lavoro, degli ispettori Inps e Inail, tecnici dell'Ats, carabinieri e guardia di finanza. Dai primi controlli sono emerse alcune irregolarità. Massima attenzione per i lavoratori impiegati nella manodopera per gli allestimenti degli stand.