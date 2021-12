Controlli ai ponti sulla Provinciale, tutte le vie chiuse

Continuano i controlli sui ponti lungo la Milano-Meda ad opera della provincia di Monza e Brianza. Sono state pianificate alcune attività di manutenzione straordinaria nell’ambito del programma ponti sicuri, finalizzate alla messa in sicurezza di quattro cavalcavia tra Cesano Maderno, Meda e Barlassina.

Le operazioni, programmate in notturna dal 24 al 31 dicembre 2021, prevedono interventi di manutenzione straordinaria necessari a garantire la percorrenza, in sicurezza, della viabilità inferiore della SP ex SS n. 35 e delle diverse viabilità comunali superiori poste a scavalco (Col di Tenda, sant’Eurosia, Vignazzola e Cristoforo Colombo).

Nel dettaglio sono previste: asportazione preventiva di materiali friabili dalle superfici deteriorate, passivazione armature, fresatura e stesa di nuove pavimentazioni in conglomerato bituminoso lungo le vie comunali a scavalco della “Milano - Meda”, nella posa di giunti di dilatazione sul ponte di via Vignazzola, nel consolidamento dei cordoli di supporto alle barriere, nella posa di nuove barriere di sicurezza stradali bordo ponte e in risanamenti corticali localizzati alle superfici maggiormente degradate.

“Nelle ultime settimane l’attenzione sul futuro di Pedemontana è molto alta e la provincia presto convocherà i comuni per affrontare insieme i nodi legati ai progetti per le tratte mancanti. Intanto proseguiamo con tutte le attività di manutenzione e messa in sicurezza dei ponti collocati lungo la Milano - Meda, compresi quelli che sono destinati ad essere abbattuti con la realizzazione della tratta B2, come questi quattro oggetto di interventi. In attesa che partano i cantieri, la Provincia ha la responsabilità di mantenere e garantire la sicurezza della viabilità della Milano Meda e delle viabilità comunali", spiega il presidente Luca Santambrogio.

Ecco il calendario con la programmazione degli interventi e il calendario:

Settimana 21/12/2021 – 24/12/2021

? Ponte P23 pk 142+683 SP ex SS n. 35 “Milano – Meda” - (via Vignazzola scavalco SP ex SS n. 35, località Meda)

- da ore 21:00 di martedì 21/12/2021 a ore 06:00 di mercoledì 22/12/2021:

- chiusura tratto carreggiata discendente (dir. Milano) SP ex SS n. 35 tra Meda e Seveso , con uscita obbligatoria n. 12 “Meda” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 11 “Seveso” (itinerario alternativo di deviazione lungo viabilità comunali)

? Ponte P13 pk 139+662 SP ex SS n. 35 “Milano – Meda” (codice SP35-P13)

(via sant’Eurosia scavalco SP ex SS n. 35, località Cesano Maderno

- da ore 21:00 di mercoledì 22/12/2021 a ore 06:00 di giovedì 23/12/2021:

- chiusura tratto carreggiata discendente (dir. Milano) SP ex SS n. 35 tra Seveso e Binzago , con uscita obbligatoria n. 10/11 “Seveso” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 9 “Binzago” (itinerario alternativo di deviazione lungo viabilità comunali)

? Ponte P11 pk 139+032 SP ex SS n. 35 “Milano – Meda” (codice SP35-P11)

(via Col di Tenda scavalco SP ex SS n. 35, località Cesano Maderno)

- da ore 21:00 di giovedì 23/12/2021 a ore 06:00 di venerdì 24/12/2021:

- chiusura tratto carreggiata discendente (dir. Milano) SP ex SS n. 35 tra Binzago e Bovisio , con uscita obbligatoria n. 9 “Binzago” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 8 “Bovisio Masciago – Desio” (itinerario alternativo di deviazione lungo viabilità comunali)

Settimana 27/12/2021 – 31/12/2021

? Ponte P11 pk 139+032 SP ex SS n. 35 “Milano – Meda” (codice SP35-P11)

(via Col di Tenda scavalco SP ex SS n. 35, località Cesano Maderno)

- da ore 21:00 di lunedì 27/12/2021 a ore 06:00 di martedì 28/12/2021:

- chiusura tratto carreggiata ascendente (direzione Como) SP ex SS n. 35 tra Bovisio e Binzago , con uscita obbligatoria n. 8 “Bovisio Masciago” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 9 “Binzago” (itinerario alternativo di deviazione lungo viabilità comunali)

Ponte P13 pk 139+662 SP ex SS n. 35 “Milano – Meda” (codice SP35-P13)

(via sant’Eurosia scavalco SP ex SS n. 35, località Cesano Maderno)

- da ore 21:00 di martedì 28/12/2021 a ore 06:00 di mercoledì 29/12/2021:

- chiusura tratto carreggiata ascendente (dir. Como) SP ex SS n. 35 tra Binzago e Seveso , con uscita obbligatoria n. 9 “Binzago” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 11 “Seveso” (itinerario alternativo di deviazione lungo viabilità comunali)

? Ponte P23 pk 142+683 SP ex SS n. 35 “Milano – Meda” (codice SP35-P23)

(via Vignazzola scavalco SP ex SS n. 35, località Meda)

- da ore 21:00 di mercoledì 29/12/2021 a ore 06:00 di giovedì 30/12/2021:

- chiusura tratto carreggiata ascendente (dir. Como) SP ex SS n. 35 tra Seveso e Meda , con uscita obbligatoria n. 11 “Seveso” e rientro su SP ex SS n. 35 allo svincolo n. 12 “Meda” (itinerario alternativo di deviazione lungo viabilità comunali)

? Ponte P36 pk 145+279 SP ex SS n. 35 “Milano – Meda” (codice SP35-P36)

(via Cristoforo Colombo scavalco SP ex SS n. 35, località Barlassina)

- da ore 21:00 di giovedì 30/12/2021 a ore 06:00 di venerdì 31/12/2021: