L'analisi contro il tumore al seno gratuita per la festa della donna

Analisi senologica contro il tumore gratis in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. L’iniziativa a Busto Garolfo (Milano), grazie alla collaborazione tra Comune, associazione Salute Donna di Magenta, Ccr Insieme Ets e Banca di credito cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate. Per partecipare occorre prenotare.

L’appuntamento per l’analisi senologica è fissato dalle 14 alle ore 17 presso gli ambulatori medici via XXIV Maggio,17, a Busto Garolfo. "Come banca siamo abituati a mettere in campo azioni concrete e proprio in questo modo vogliamo festeggiare le donne, con una iniziativa per il loro benessere, perché la diagnosi precoce può salvare delle vite", commenta Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Il ministero della Salute certifica infatti che, dalla fine degli anni Novanta, si osserva una continua tendenza alla diminuzione della mortalità per carcinoma mammario (-0,8% annuo) attribuibile alla maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce, ovvero l’anticipazione diagnostica, e anche ai progressi terapeutici. "Il programma di prevenzione oncologica nei comuni dove sono presenti le nostre filiali continuerà nel corso di tutto l’anno", sostiene Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets.

"La prevenzione si fa tutti i giorni, ma questa in occasione dell’8 marzo assume una valenza ancora maggiore perché proposta in una data simbolica - ha detto il sindaco di Busto Garolfo, Susanna Biondi -. La prevenzione oncologica gratuita sul territorio si sta rivelando un progetto davvero prezioso, che risponde a un bisogno che emerge dalla popolazione: sono le adesioni così significative da parte dei cittadini che dimostrano la necessità di azioni come questa. Ringrazio quindi la banca di credito cooperativo e il suo braccio operativo, la mutua di comunità Ccr Insieme Ets, perché questa proposta di campagne di prevenzione è partita proprio da loro. Noi l'abbiamo accolta e sostenuta e si è rivelata vincente per i nostri cittadini".