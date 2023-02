Atm vuole che la gente rispetti il personale

Più rispetto per controllori, autisti, agenti di stazione (e tutti i 10mila dipendenti della famiglia Atm). È quello che chiede l'azienda trasporti milanesi con la campagna 'Rispettiamoci'. "Un’esortazione semplice e diretta, che ha l’obiettivo di far riflettere la comunità di Milano sul tema del rispetto che l’azienda sollecita nei confronti delle proprie persone e dei loro ruoli", si legge in una nota della società.

La campagna è declinata in tre immagini diverse che esprimono situazioni abituali di dialogo tra dipendenti di Atm e passeggeri come l’incontro sul bus, in metropolitana e il controllo del biglietto. Il rispetto dei ruoli è alla base della relazione.

I professionisti di Atm, che hanno partecipato al progetto e che rappresentano l’impegno di tutti i colleghi, incarnano le figure tra le più conosciute dai viaggiatori e che hanno maggior contatto con il pubblico: Barbara Bonini (tutor di linea), Stefano Bottigiola (conducente bus) e Giulia Giammuso (operatrice di stazione).

La campagna è visibile da oggi in metropolitana e in tutte le sedi aziendali. L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di comunicazione sviluppato negli ultimi anni dall’Azienda che, attraverso campagne di sensibilizzazione, si pone l’obiettivo di promuovere una società sempre più accogliente, inclusiva e rispettosa del prossimo, sul lavoro e nella vita quotidiana.