Le associazioni, i medici e i professori che dicono basta al consumo di suolo

Tutti contro il consumo di suolo in città. Associazioni, comitati, docenti e medici si sono dati appuntamento all'Università degli studi per il convegno dal titolo emblematico 'Milano green? Come l'insalata nell'hamburger'.

L'iniziativa, che si svolge fino alle 19 di mercoledì 24 maggio, è stata l'occasione per presentare un dossier sul greenwashing. A intervenire Ecologia Politica, Lucia Tozzi, Gabriele Mariani, Roberto Comolli, Matilde Casa, Silvana Galassi, Carlo Modonesi, Laura Boella, Maria Castiglioni, Silvio La Corte, OffTopic, Isabella Conti e Patrizia Bedori.

"Un dialogo sul consumo di suolo quanto mai necessario adesso che siamo testimoni di una realtà drammatica: la distruzione del suolo, il suo consumo scriteriato e le vistose conseguenze sull’ambiente, sul clima, sull’economia e sulla salute - scrivono gli organizzatori -. Per fortuna esiste chi amministra con coscienza: in Provenza 9 comuni hanno fermato la costruzione di nuove case per cinque anni e anche in Italia vi sono esempi di comuni virtuosi che si sono opposti alla logica divoratrice dei beni comuni".

Il programma del convegno