Il convegno dei carabinieri sulla prevenzione del tumore al seno

Giovedì mattina mattina, nella "Sala green" del Mi-Co di Milano, si è tenuto un convegno dedicato alla "prevenzione del tumore al seno" in favore del personale femminile dell'Arma dei carabinieri. Durante l’incontro, organizzato dal comando Legione Lombardia in collaborazione con l'ospedale Fatebenefratelli, e moderato dal tenente colonnello Sigfrido Valenti, direttore dell’infermeria presidiaria della Legione, sono intervenuti il dottor Giancarlo Oliva, primario del reparto di radiologia, il dottore Marcello Orsi, responsabile del reparto di radiologia senologica e il maggiore Silvia Spitoni e il capitano Maria Carolina Romanelli, ufficiali medici.

Oliva nel suo discorso ha sottolineato l’importanza della diagnosi precoce della patologia - che così diventa spesso guaribile e con cure meno invasive - e ha rimarcato che è possibile grazie a visite ed esami a cui le donne possono e devono sottoporsi, anche se in assenza di sintomi. Il dottor Marcello Orsi ha poi illustrato più nel dettaglio quali sono le armi a disposizione per diagnosticare la malattia: un iniziale controllo che ogni donna può effettuare su se stessa, seguito poi da una visita specialistica e da esami specifici che permettono di evidenziare la presenza di carcinomi anche in assenza di noduli o sintomi evidenti.

Gli ufficiali medici hanno quindi invitato tutto il personale femminile a rivolgersi all’infermeria presidiaria per qualsiasi necessità, proponendosi inoltre di svolgere la funzione di collegamento con la struttura sanitaria.