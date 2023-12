L'università Bicocca e i carabinieri hanno firmato un accordo

L’11 dicembre 2023, presso la Caserma "Ugolini" di via della Moscova, sede del comando legione carabinieri "Lombardia", la rettrice dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni e il generale di brigata Giuseppe De Riggi, comandante della legione carabinieri "Lombardia", hanno sottoscritto un’intesa, di durata triennale, per le attività di collaborazione in settori di studio relativi al contrasto della criminalità con un focus particolare sull’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Il personale dell’arma, appartenente agli organi investigativi più qualificati, parteciperà a percorsi universitari di approfondimento per l’aggiornamento professionale e, contestualmente, potrà trasferire la propria esperienza tecnico operativa agli studenti dell’università, svolgendo periodi di docenza.

Di fronte ad una criminalità essenzialmente orientata a inquinare il tessuto economico, l’aggressione ai patrimoni illeciti è parte integrante della "cultura investigativa" dell’arma, a tutela della rete produttiva del paese.

"In tale quadro - si legge in una nota congiunta dell'ateneo e dei militari -, l’intesa siglata tra l’università Bicocca e il comando Legione carabinieri Lombardia è un ulteriore strumento per accrescere la qualità delle indagini nella sinergia con il mondo universitario attento alle evoluzioni della normativa di settore e alle innovazioni sul piano tecnologico".