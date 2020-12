"Dona la spesa": Coop e Emergency insieme per il carrello della solidarietà

Un carrello da riempire con omogenizzati, pasta, farina, olio, zucchero, carne, pesce in scatola e quello che si vuole o si può: parte sabato 19 dicembre "Dona la spesa. Sosteniamo insieme la nostra comunità", la collaborazione di Emergency con Coop Lombardia per la raccolta di beni alimentari di prima necessità per le famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia Covid.

La raccolta sarà effettuata a Milano presso i punti vendita Coop di Quinto Romano (Via Chiostergi 13), Rho (Via Diaz 13), Bussero (Viale Europa 15C) e Gorgonzola (via Ratti 19) dove, all’uscita delle casse, sarà posizionato un carrello destinato a Emergency. Qui i clienti del supermercato potranno lasciare prodotti alimentari a lunga conservazione e a marchio Coop che verranno raccolti da Emergency per comporre pacchi alimentari da distribuire alle persone in difficoltà in questo momento.

Questa collaborazione si inserisce nel progetto di Emergency "Nessuno escluso", dedicato alle nuove povertà causate dalla pandemia. L’iniziativa, da maggio, ha consegnato oltre 43 mila pacchi alimentari a 2.260 famiglie con l’ausilio di 640 volontari sul campo tra Milano, Roma, Piacenza e Napoli.