La mega raccolta di coperte per i senzatetto di Milano

Una raccolta di coperte da donare ai senzatetto milanesi in vista dei mesi più freddi dell'anno. È l'iniziativa organizzata da Croce Rossa insieme a tre punti vendita Ikea del Milanese.

L'invito degli organizzatori di 'Ri-scalda la notte', questo il nome dato all'evento, è esteso a tutti i cittadini affinché donino coperte, trapunte e piumoni necessari per aiutare le persone senza dimora ad affrontare le rigide temperature invernali.

Da venerdì 12 novembre a domenica 14 novembre, in particolare, sarà possibile dare una seconda vita a coperte e trapunte che non si utilizzano più, donandole ai comitati locali della Croce Rossa Italiana per l’assistenza dei senza dimora delle città di Sesto San Giovanni, Monza, San Donato e Buccinasco.

Per l'intero fine settimana, inoltre, sarà possibile donare anche andando all'Ikea di Corsico, Carugate o San Giuliano, dove i volontari dell'associazione raccoglieranno i prodotti che - sottolineano gli organizzatori - devono essere comunque in buone condizioni, puliti e in un sacchetto di plastica. Ai soci di Ikea Family che aderiscono all'iniziativa verrà anche consegnano un buono da 5 euro (fino a un massimo di 3) per ogni coperta consegnata.