Milano sogna la Coppa Davis. Sala: "Interesse enorme"

L'idea c'è, adesso bisogna capire se vale la pena metterla in pratica. In breve? Se conviene candidare Milano come sede per le finali della Coppa Davis dal 2025. A servire l'idea è stato il presidente nazionale del tennis, Angelo Binaghi, che lunedì durante la cerimonia degli award italiani targati Supertennis al Superstudio di via Tortona ha detto "ci batteremo per portare a Milano le finali".

Nella mattinata di martedì 5 dicembre il sindaco Sala ha replicato, ma i toni sono pacati perché non è ancora chiaro quanto sia concreta l'ipotesi. "Binaghi mi ha chiamato per capire il nostro interesse e il nostro interesse è enorme, sarebbe una cosa prestigiosa - ha detto Sala parlando con i giornalisti -. A Binaghi ho detto che se c'è spazio non solo aiuto, ma sono felicissimo, però è chiaro che bisogna fare delle partite che si possono portare a casa, lui credo che ci stia lavorando, riflettendo certo sarebbe un sogno".

"Certamente ci interessa" ma "deve essere una candidatura forte, senza fare brutte figure", ha puntualizzato ancora il sindaco. Parafrasato: Milano ha intenzione di candidarsi se c'è la concreta possibilità di ospitare la competizione. Sala vuole evitare una figuraccia come quella rimedita da Roma con la candidatura a Expo.

Quanto al tema degli impianti per le gare, il sindaco ha aggiunto: "quello è un po' il meno, se c'è interesse si fa". Le competizioni potrebbero essere ospitate all'interno dell'arena di Santa Giulia (che secondo la cronotabella potrebbe essere pronta proprio nell'anno prima delle olimpiadi). La Coppa Davis, dunque, potrebbe essere una maxi prova generale per l'impianto. In alternativa i match di tennis potrebbero essere disputati all'interno del Forum di Assago. La partita è comunque aperta.