"A Milano non ci affittano casa perché siamo gay": la denuncia

"Ciao siamo Micheal e William, 34 e 38 anni, viviamo da 10 anni a Milano. Questo video è per denunciare una cosa che a oggi non dovrebbe mai accadere: non ci affittano casa perché siamo gay". È quanto affermano con un post su Instagram Michael Ceglia e il suo compagno William Picciau.

"Io e Micheal - prosegue il racconto di William - stiamo cercando una nuova casa, visto che quella dove abitiamo ormai da 8 anni è piccola. Abbiamo visionato degli appartamenti, uno in particolare ci è piaciuto parecchio e abbiamo deciso di accettare l'offerta del proprietario della casa a prezzo pieno, senza negoziare". I due, così, dopo aver individuato un'abitazione in zona Washington, con un canone di 1500 euro, mandano una mail presentandosi e raccontando un po' la propria storia.

Nella proposta - assicurano i due, che lavorano entrambi come imprenditori - sono state fornite anche le garanzie sugli stipendi, offrendo eventualmente anche la possibilità di indicare i propri genitori come garanti. "Dopo qualche giorno - ricorda la coppia - venivamo contattati e ci dicono che i proprietari erano molto entusiasti del nostro profilo". Dopo un'altra settimana, però, ai due arriva una telefonata. "L'agente immobiliare - continuano i due -, che non c'entra nulla e anzi è stato molto umano, quasi in imbarazzo spiega che non possiamo essere gli affittuari perché siamo una coppia omosessuale e per questo appartamento vorrebbero delle famiglie normali, come se la nostra famiglia non fosse normale".

"Questa discriminazione - concludono i due ragazzi - è assurda, inimmaginabile al mondo d'oggi (...), vogliamo che questo video arrivi al proprietario affinché capisca la figura che sta facendo. Poi vorremmo capire se qualche avvocato può aiutarci, perché ci sentiamo davvero impotenti. Lavoriamo 12 ore al giorno, paghiamo sempre regolarmente, siamo brave persone. Queste cose nel 2023 non possono e non devono accadere".