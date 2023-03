Famiglie arcobaleno, Sala: "Ue costringa il governo a fare chiarezza"

Un aiuto dall'unione europea contro lo stop alle registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali. È quello che chiede il sindaco di Milano, Beppe Sala, che nella giornata di mercoledì 29 marzo è volato al parlamento europeo di Bruxelles. Nel frattempo il sindaco ha fatto sapere che insieme ad altri primi cittadini Dem tornerà a trascrivere i bimbi all'anagrafe.

"Sono qui per chiedere il vostro sostegno - ha detto durante la conferenza stampa a Bruxelles insieme alla copresidente dei Verdi Terry Reintke e al capodelegazione del Pd Brando Benifei - prima di tutto vengono i diritti dei bambini". "So che per la maternità surrogata - ha proseguito - anche nel mio partito ci sono idee diverse. In tutti gli altri casi è ora di agire", anche se molti chiedono perché "con tutti i problemi che ci sono, un sindaco dovrebbe agire" su questo tema.

I numeri non sono giganteschi, "A livello nazionale stiamo parlando di qualche decina di registrazioni fatte. Ora ne abbiamo alcune in attesa: non sono numeri grandissimi e questo è quello su cui gioca anche il nostro governo", ha spiegato Sala.

"Dicono - prosegue il primo cittadino del capoluogo lombardo - 'perché vi occupate di una questione così minoritaria?'. Ma è una questione fondamentale. I numeri dicono una parte della verità: lo dice uno che ha lavorato per tanta parte della vita sui numeri: bisognerebbe incontrare quelle famiglie che chiedono la registrazione, come ho fatto io. Anche perché mi sono preso la responsabilità di firmare ogni singolo atto, e spesso di firmare con davanti le famiglie".

"Quando ascolti le loro storie - aggiunge Sala - quando capisci attraverso che cosa sono passati, quando ascolti le loro richieste e le loro aspettative, capisci che anche se non sono numeri eccessivi", è una questione "fondamentale. Noi oggi ne abbiamo pochi in aspettativa, ma questo esserci fermati così bruscamente ha creato oggettivamente un problema significativo nella nostra comunità".