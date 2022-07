Stop ai coriandoli di plastica a Milano, approvato l'ordine del giorno dei Verdi

Stop all'uso di prodotti che 'sparano' coriandoli, petardi e altri festoni e disperdono, in questo modo, la plastica. L'ordine del giorno 'anti coriandoli' è stato approvato dal consiglio comunale di Milano l'11 luglio, dopo una simile presa di posizione da parte del municipio 1, quello del centro storico.

A farsi portavoce a Palazzo Marino è stato il gruppo di Europa Verde, mentre Legambiente è impegnata in una campagna in tal senso in varie zone del paese. "Viva le feste, la gente allegra, i bagordi, il carnevale e i coriandoli di carta", commenta Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde in comune: "Ma i coriandoli di plastica sono indistruttibili, finiscono dovunque, vengono mangiati da animali e uccelli".

A giugno, il municipio del centro storico di Milano aveva approvato un ordine del giorno molto simile negli scopi. I consiglieri municipali chiedevano alla giunta 'centrale' di vietare gli 'spara coriandoli' nei parchi cittadini. Poche settimane prima, Europa Verde aveva presentato a Palazzo Marino l'ordine del giorno ora approvato.