Corona pronto a risarcire i Ferragnez per averli chiamati "ebeti"

Accordo raggiunto tra Fabrizio Corona da una parte e Chiara Ferragni e Fedez dall'altra. In una intervista del 2020, l'ex agente fotografico aveva definito i Ferragnez "ebeti che sanno usare i mezzi di comunicazione", e per questo era stato querelato per diffamazione dalla coppia. La procura di Milano aveva chiesto l'archiviazione, ma il gip aveva accolto l'opposizione disponendo il rinvio a giudizio.

Da quanto si apprende, Corona si è detto pronto a risarcire economicamente Fedez e Ferragni, ed è stato raggiunto un accordo tra le parti in tal senso. L'udienza che sancirà l'accordo si terrà il 2 ottobre.