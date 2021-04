La Lombardia ha fatto più di 111mila vaccinazioni anticovid in un giorno

Il dato è ancora parziale (nei prossimi giorni verrà aggiornato e implementato, come accade usualmente) ma nella giornata di giovedì 29 aprile in Lombardia è stata superata quota 100mila vaccinazioni quotidiane, come riportato nel bollettino pubblicato dal Ministero della Salute alle 6:12 di venerdì 30 aprile. Per essere precisi il dato è di 111.506.

Il vaccino più utilizzato in assoluto — sempre secondo i dati parziali — è stato quello prodotto da Pfizer/BioNTech: ne sono state inoculate oltre 80mila dosi; segue Vaxzevria, il siero prodotto da Astrazeneca, (oltre 18mila dosi); poi Moderna (oltre 9mila dosi) e infine Janessen (oltre 2mila dosi).

La fascia di popolazione su cui si sono concentrate le vaccinazioni è stata quella tra i 60 e i 69 anni (oltre 35mila punture); segue la fascia 70-79 (quasi 31mila inoculazioni) e quella 80-89 anni (21mila).

L'annuncio della Moratti

Era stata Letizia Moratti, assessore al Welfare e vicepresidente della Regione, nella giornata di giovedì, ad annunciare che le dosi di vaccino inoculate sarebbero state oltre 100mila. "Un grazie e un applauso al personale dei centri vaccinali e agli organizzatori — ha twittato la Moratti —. Un bel risultato che ci infonde forza e determinazione per liberarci presto da questo terribile male.

Vaccinazioni, la situazione in Lombardia

Dal 27 dicembre, primo giorno della campagna vaccinale, sono state inoculate 3.257.839 dosi di vaccino, l'88,5% di quelle arrivate da Roma (3.682.650). Tra i vaccinati 1.941.403 sono donne e 1.316.436 uomini.