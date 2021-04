Nelle carceri della Lombardia ci sono 77 detenuti positivi al Covid

Rimane contenuto il numero dei contagi da Covid-19 rilevato all'interno delle carceri lombarde. Stando al report diffuso dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, aggiornati al 5 aprile 2021, i detenuti positivi e asintomatici nella regione sono 71, tutti gestiti internamente nella casa circondariale di riferimento.

Nello specifico, nel carcere di Bollate i contagiati sono 36, a San Vittore 25, a Bergamo 7, a Busto Arsizio 2 e a Cremona uno. A Bollate si trova anche l'unica persona positiva e sintomatica in tutta la regione rimasta all'interno dell'istituto penitenziario. Altri 5 invece (4 a San Vittore e uno a Cremona) hanno avuto bisogno di assistenza esterna negli ospedali o tramite il servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica.

In totale sono dunque 77 i detenuti contagiati dal coronavirus. Sul fronte del personale interno alle carceri, sono 54 in Lombardia i funzionari del comparto sicurezza positivi e asintomatici (10 dei quali a Pavia e 9 nella casa di reclusione di Verziano nel Bresciano) e 6 quelli sintomatici (3 dei quali a San Vittore). Molto ristretto anche il numero di contagi tra coloro che svolgono funzioni centrali all'interno dell'amministrazione penitenziaria (5 in totale). In totale sono quindi 65 i dipendenti delle carceri lombarde contagiati.