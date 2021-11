L'allarme sulla variante Omicron è prematuro

L'allarme sulla variante Omicron di Sars-Cov -2 "è prematuro ed eccessivo. Sono necessari i dati per commentare o pronunciarsi. Al momento non ne sapiamo nulla, in particolare come si comporta la variante rispetto ai vaccini. In questa situazione 'scuotere' con notizie forti i mercati è esagerato". A dirlo all'Adnkronos Salute, Carlo Signorelli, ordinario di Igiene e direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

"L'atteggiamento corretto è attendere i dati - ha continuato Signorelli - e il discrimine sarà, ovviamente, l'efficacia dei vaccini contro Omicron. Se i vaccini sono efficaci, sarà una variante come le altre. Se non dovessero essere così, ma fino ad oggi non è mai successo ed è improbabile - sottolinea - dovremmo preoccuparci di più. Dobbiamo andare avanti con un atteggiamento di prudenza, ovviamente, ma questo non vuol dire che dobbiamo allarmarci".

Variante Omicron: sintomi e contagiosità

Nel mondo negli ultimi giorni si teme l'avanzata della variante Omicron, che dalla sua scoperta in Sudafrica ha già valicato i confini di diversi continenti, dall'Europa all'Australia. Parla di "corsa contro il tempo" per capirne di più e adottare le contromisure giuste, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen mentre Londra, presidente di turno del G7, ha convocato una "riunione d'emergenza" dei ministri della Sanità del Gruppo. Nel Vecchio Continente la nuova variante continua a crescere in sempre più Paesi. Facciamo il punto su sintomi, contagiosità e su quando avremo informazioni certe, quindi su un campione sufficientemente vasto di casi.

L'Organizzazione mondiale della Sanità precisa che "non è ancora chiaro se Omicron sia più contagiosa rispetto ad altre varianti, inclusa la variante Delta. Il numero di persone risultate positive è aumentato nelle aree del Sud Africa colpite da questa variante, ma sono in corso studi epidemiologici per capire se sia a causa di Omicron o altri fattori". E "non è ancora chiaro se l'infezione da Omicron causi una malattia più grave rispetto alle infezioni con altre varianti, inclusa Delta", spiega l'Oms. "I dati preliminari suggeriscono che ci sono tassi crescenti di ospedalizzazione in Sud Africa, ma ciò potrebbe essere dovuto all'aumento del numero complessivo di persone infettate, piuttosto che a un'infezione specifica con Omicron. Al momento non ci sono informazioni che suggeriscano che i sintomi associati a Omicron siano diversi da quelli di altre varianti"