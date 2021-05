Più basso dato su decessi da seconda ondata ma vaccini a over 40 in stand by

"Solo" 13 decessi, ma rallentamenti sull'avvio delle vaccinazioni agli over 40. Due elementi che rappresentano l'andamento della pandemia di covid in Lombardia a maggio. Nella giornata di giovedì 13 maggio, infatti, il bollettino quotidiano con i dati su contagi, tamponi e ricoveri evidenziava che le persone decedute e positive al virus erano 13: si tratta del numero più basso dall'inizio della seconda ondata.

Nel frattempo la campagna vaccinale procede a pieno ritmo ma sempre, ovviamente, al netto delle dosi disponibili. Per questo per il momento le prenotazioni agli over 40 rimangono in sospeso. "Non vogliamo fare sparate - aveva detto giovedì il presidente della Lombardia, Attilio Fontana - vogliamo fare le nostre cose con coerenza. Le agende sono state riempite da 50enni e 60enni. Dopo il 20 maggio, se arriveranno nuove dosi, valuteremo. Dopo il 20 maggio possiamo pensare a un allargamento". Questa quindi la data a partire dalla quale anche agli ultra quarantenni dovrebbe essere possibile prendere appuntamento per ricevere la propria dose di vaccino.

Attualmente in Lombardia continuano a poter prenotare insegnanti, "fragili" di qualsiasi età, caregiver e over 50, mentre per la fascia dei 40enni bisognerà aspettare almeno un'altra settimana. Sempre giovedì, inoltre, la regione ha superato la quota 10 milioni di tamponi processati. Il numero dei decessi associato al coronavirus non era così basso dallo scorso 17 ottobre. In generale il quadro della pandemia sembra positivo e la vittoria contro il covid, che dall'inizio della pandemia ha visto almeno 33.284 lombardi morire, potrebbe non essere così lontana.