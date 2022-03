Disturbi alimentari, con la pandemia casi raddoppiati a Milano

Casi di disturbi alimentari in aumento a causa dei disagi psicologici che la pandemia ha portato con sé. È quanto emerso dall'iniziativa organizzata il 15 marzo a Palazzo Pirelli in occasione della giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata all'anoressia, alla bulimia e agli altri disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Presenti all'incontro oltre un centinaio di ragazze attualmente ricoverate nei centri del territorio che hanno condiviso esperienze, pensieri ed emozioni. L'attrice Ambra Angioini ha interpretato i contenuti delle loro lettere e racconti e interagito con le giovani. Promossa dalla vice presidente della commissione regionale sanità e politiche sociali Simona Tironi, la giornata ha visto il coinvolgimento e la partecipazione di diversi Centri regionali per la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, tra i quali Villa Miralago di Cuasso al Monte (VA), il Richiedei di Gussago (BS) e l’Associazione Animenta di Milano.

Luca Modolo, direttore sanitario di Villa Miralago, Mauro Consolati, responsabile del Richiedei e Aurora Caporossi, referente dell’associazione Animenta hanno coordinato l'iniziativa. “Queste ragazze hanno portato la loro testimonianza, la parte più profonda di loro stesse che sicuramente fa soffrire, ma che ci aiuta anche a riflettere - ha messo in luce Simona Tironi -. Un modo per far sentire le ragazze e i ragazzi protagonisti. Un momento anche per ricordare loro che dalla malattia si può guarire. Proprio un anno fa abbiamo approvato in Consiglio regionale la prima legge in Italia sui disturbi alimentari, di cui sono prima firmataria, che prevede il potenziamento di tutti i percorsi e livello di cura anche a fronte dell’importante aumento di richieste d’aiuto che ha superato il 40% nell’ultimo anno e dell’età media che si è ulteriormente abbassata”.

"Auspicabile che la legge regionale lombarda possa essere presa a modello e copiata il più possibile anche a livello nazionale - ha detto il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi portando il suo saluto -. Bisogna fare ancora ulteriori passi importanti e significativi lungo la strada intrapresa perché questo è un problema reale per chi lo vive e per chi sta accanto a chi lo vive".

"Quello che dobbiamo dire a tutti i ragazzi e le ragazze è che il corpo perfetto è quello che ci si sente, non quello che si vede - le parole di Ambra Angioini -. Piuttosto diamo delle dimensioni agli organi che fanno di noi delle persone: il cuore, l'anima, i sentimenti: rimettiamoli al centro e rimettiamoceli addosso perché è davvero l'unico vestito che conta”.

I problemi alimentari in Italia e in Lombardia

I disturbi alimentari rappresentano la seconda causa di morte della popolazione femminile italiana in adolescenza dopo gli incidenti stradali e colpisce un numero via via crescente di giovani. Nel complesso in casi sospetti in Italia tra le ragazze sono un milione e mezzo circa. Per la maggior parte - secondo i dati ricordati nella giornata al Pirellone - sono interessate il 6% delle adolescenti per anoressia nervosa e il 10% per bulimia nervosa; forme subcliniche caratterizzate da una minore gravità del quadro sembrano colpire mediamente il 18% dei soggetti di sesso femminile.

In adolescenza, il rapporto maschi/femmine per anoressia nervosa è 1 a 12. In Italia, le donne con anoressia sarebbero circa 95mila, mentre quelle con bulimia circa 260mila. I nuovi casi annui di anoressia e bulimia nervosa tra le giovani donne sarebbero almeno 125mila. In Lombardia nel 2020 sono stati erogati servizi ad almeno 14mila adulti e 11mila minori. I dati sono sensibilmente peggiorati durante la pandemia, complici soprattutto il lockdown e la solitudine prodotta dalla didattica a distanza, con un numero di casi che ad esempio presso gli ospedali milanesi nell’ultimo anno è più che raddoppiato e ha interessato prevalentemente studenti di 14 e 15 anni, con molti casi contraddistinti da repentine perdite di peso fino a 20 chili in poche settimane.