La Lombardia chiede di riaprire ristoranti anche al chiuso e coprifuoco alle 23

Ristoranti aperti anche al chiuso ed estensione del coprifuoco alle 23 nella Lombardia zona gialla. Queste le richieste del Consiglio regionale che ha approvato una mozione urgente presentata dall'ex assessore al Welfare e oggi consigliere regionale di Fi, Giulio Gallera.

Nello specifico, il testo impegna la Giunta "ad intervenire presso il Governo, valutando il coinvolgimento della Conferenza delle Regioni, affinché sia estesa anche ai locali con ambienti chiusi - nel rispetto dei protocolli di sicurezza esistenti o, all’occorrenza, prevedendone di nuovi - l’avvio dei servizi di ristorazione al tavolo che verrà autorizzato per gli esercizi con spazi all’aperto a partire dal 26 aprile 2021 nelle Regioni i cui i parametri epidemiologici consentono la collocazione in 'fascia gialla'".

Con un emendamento presentato dal consigliere della Lega Gianmarco Senna, inoltre, si chiede l'impegno per arrivare ad estendere il coprifuoco dalle 22 alle 23, in modo da consentire ai ristoratori di lavorare su diversi turni. Un altro emendamento presentato dal Movimento Cinque Stelle invita infine la Giunta regionale a prevedere un sostegno economico alle categorie dei ristoratori per l'arredo urbano esterno.

"E’ impensabile non consentire la ristorazione al tavolo fino al 1° giugno in ambienti chiusi nelle Regioni in fascia gialla - ha detto Gallera -. La stragrande maggioranza degli esercizi di ristorazione, fino all’80 per cento in alcune aree della regione, non dispone di ambienti all’aperto. La categoria dei ristoratori è una delle più colpite dalla crisi economica determinata dall’emergenza Covid-19 e dalle conseguenti disposizioni di chiusura previste attraverso provvedimenti legislativi e norme specifiche stabilite dal Governo".

La richiesta "di garantire il servizio di ristorazione al tavolo anche nei locali chiusi della Lombardia - ha proseguito il consigliere regionale - è suffragata pienamente dall’analisi dei parametri epidemiologici che evidenziano un costante decremento della curva dei contagi rispetto al numero di test antigenici o molecolari effettuati, e una sensibile riduzione del numero dei ricoveri nelle strutture ospedaliere regionali, con un indice RT inferiore allo 0,6 per cento”.