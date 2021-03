La "zona arancione rinforzata" in Lombardia spiegata punto per punto: cosa cambia

L'ordinanza del presidente regionale Attilio Fontana resterà in vigore fino al 14 marzo 2021

Come ampiamente previsto, visto l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Regione, il presidente Attilio Fontana ha firmato nelle scorse ore un'ordinanza che mette Milano e tutta la Lombardia in "zona arancione scuro" o "zona arancione rinfozata".

Ecco cosa cambia rispetto alla zona rossa, e, soprattutto, rispetto alla zona arancione. Vediamo i punti salienti dell'ordinanza che è valida dalla mezzanotte del 5 marzo fino al 14 marzo 2021. Le misure integrano quelle stabilite dal Dpcm (Decreto presidente del Consiglio) del 2 marzo 2021.