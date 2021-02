Covid, Fdi al Comune di Milano: "Non riattivare Area C prima di immunità di gregge"

Riattivare Area C e Area B soltanto quando è stata raggiunta l'immunità di gregge sul Covid. Lo propone il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, Andrea Mascaretti. "Considerando il rischio per la salute e per l'economia di nuovi picchi di contagi, occorre che il sindaco Beppe Sala non riattivi il pagamento di Area C, Area B e dei parcheggi almeno fino a che non sarà dichiarato ufficialmente raggiungimento dell'immunità di gregge", quindi con una percentuale sufficiente di popolazione vaccinata.

"Purtroppo in passato l'amministrazione in carica ha tardato troppo a darci retta e il disincentivo all'utilizzo dell'auto ha certamente contribuito significativamente ad affollare i mezzi pubblici nelle ore di punta", continua. L'obiettivo della richiesta è quindi quello di non affollare bus, tram e metropolitane facilitando l'uso dell'auto privata.

"Per non peggiorare la situazione - prosegue - la richiesta è quella di bloccare la politica di restringimento delle carreggiate e di riduzioni dei parcheggi che portano allo stesso obiettivo". Intanto, preoccupano le varianti del Covid (in particolare quella inglese): i contagi di Covid mutato stanno aumentando anche in Lombardia. Qualcuno paventa già la possibilità di un lockdown totale per fermarle.