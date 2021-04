I vaccini anticovid per gli over80 si prenotano con il sistema di Poste

Il sistema per la prenotazione dei vaccini sviluppato dalla società regionale Aria resterà attivo solo per i professori

Regione Lombardia ha quasi del tutto abbandonato il sistema per la prenotazione dei vaccini anticovid ideato e messo a punto da Aria. La direzione regionale welfare, attraverso un comunicato, ha fatto sapere che dalle 12 di mercoledì 7 aprile è attivo il portale di Poste per le prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid-19 per gli over 80 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccini. "Contestualmente è stato chiuso il portale per le adesioni di Aria spa - si legge nel documento - che rimane attivo solo per le adesioni del personale scolastico".

"Da oggi - ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti - gli over 80 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccini anti-Covid potranno prenotarsi direttamente sul portale Poste".

Come aderire alla campagna vaccinale

Ci sono diverse soluzioni per aderire alla campagna vaccinale anticovid. Il siero può essere prenotato online; attraverso il call center (800.894545); attraverso i Postamat (muniti di tessera sanitaria) ma anche attraverso i postini che rilasceranno una ricevuta ai diretti interessati (documento necessario per presentarsi al centro vaccinale). In tutti questi casi la prenotazione è diretta e non necessita di una pre-adesione.