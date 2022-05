L'assessore regionale della Lombardia bloccato a teatro perché non ha mascherina

E' arrivato in ritardo al Piccolo Teatro Grassi di via Rovello, in centro a Milano, e per di più senza la (ancora prescritta) mascherina Ffp2. Così gli addetti non l'hanno fatto entrare. E' successo a Stefano Bruno Galli, assessore regionale alla cultura, atteso alla presentazione della 22esima edizione de La Milanesiana, il festival culturale ideato da Elisabetta Sgarbi che si svolgerà dal 13 giugno all'8 agosto in diverse città d'Italia.

Galli non l'ha presa per niente bene e ha commentato di trovare "inaccettabile tenere la mascherina in teatro fino al 15 giugno", come prescrivono le recenti norme varate dal governo: "E' una pervicace negazione della libertà", ha aggiunto. "Prolungare l'obbligo a teatro quando fuori non la mettiamo più da nessuna parte la trovo una forma di accanimento verso un settore che ha sofferto tanto la pandemia. Aveva senso quando avevamo i pronto soccorso e le terapie intensive piene, ma adesso che abbiamo imparato a gestire la pandemia sembra una forma di accanimento", ha concluso Galli.

Uno sfogo di cui, più tardi, l'assessore si è scusato, spiegando che "non era connesso al fatto che mi hanno tenuto fuori perché non avevo la Ffp2".