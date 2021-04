L'assessore lombardo che visita le fabbriche per ascoltare i bisogni degli imprenditori

Obiettivo, ripartire. Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico di regione Lombardia, ha iniziato venerdì mattina il suo personale tour tra le aziende lombarde per ascoltare i bisogni degli imprenditori alle prese con la crisi dovuta all'emergenza covid e per trovare una strada per ripartire insieme.

La prima tappa del viaggio è andata in scena in Valseriana, uno dei territori più colpiti dalla pandemia. Guidesi, accompagnato dalla collega Claudia Terzi, assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, dal consigliere regionale Roberto Anelli, dal deputato Daniele Belotti e dal sindaco di Ponte Nossa, Stefano Mazzoleni, ha fatto visita alle "Officine Meccaniche Ponte Nossa" e alla "Pedretti Serramenti" di Endine Gaiano.

Il tour, hanno spiegato dal Pirellone, "porterà l'esponente regionale in tutti i distretti produttivi della Lombardia" in quello che è considerato "un momento utile per ascoltare le richieste degli imprenditori ma anche per illustrare tutte le opportunità che regione ha messo in campo per sviluppare le loro attività".

"Visitare le aziende - ha detto Guidesi - è percepirne le esigenze, ma soprattutto capire le loro potenzialità sul territorio e sul mercato. È anche un'importante occasione per far conoscere tutti gli strumenti che regione Lombardia mette a disposizione del tessuto industriale per un suo organico sviluppo. Il rilancio economico, per portare la Lombardia a rimanere motore imprenditoriale in Europa - ha concluso l'assessore - passa dalla ricetta vincente di un rapporto, sempre più consolidato tra imprenditori, lavoratori e istituzione regionale".