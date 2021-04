La Lombardia (dopo lo stop) ricomincia a usare i vaccini AstraZeneca

Lo stop era scattato per l'incertezza sulle forniture e per conservare le dosi per i richiami

Via libera ad AstraZeneca. Regione Lombardia, dopo lo stop dei giorni scorsi, ha ricominciato a utilizzare il siero angolo svedese anti covid 19 anche per la somministrazione delle prime dosi.

Il "divieto" momentaneo era scattato nel weekend, quando l'assessorato al welfare aveva chiesto a medici e infermieri impegnati nella campagna vaccinale di sospendere l'inoculazione dei vaccini AstraZeneca per conservare le dosi in vista dei richiami, ormai imminenti. In quel momento, infatti, c'erano non pochi dubbi sulle prossime forniture in arrivo e dal Pirellone si era quindi scelta la strada della prudenza per evitare poi di ritrovarsi senza il farmaco al momento della somministrazione della seconda dose.

Evidentemente nelle scorse ore il problema è stato risolto, tanto che in una circolare inviata martedì alle Ats lombarde, la stessa direzione generale welfare di regione Lombardia ha informato "di aver avuto assicurazioni dalla struttura commissariale circa l'imminente fornitura di vaccini AstraZeneca".

In sostanza, dalla squadra nazionale guidata dal generale Paolo Francesco Figliuolo hanno garantito che i sieri sono in arrivo e che quindi la "marcia" può continuare. "Tale fornitura - ha fatto sapere la regione in una nota - sarà sufficiente ad assicurare il completamento delle seconde somministrazioni programmate per le prossime settimane sull'intero territorio regionale".

Quindi, "in virtù di questa nuova fornitura possono riprendere le somministrazioni del vaccino AstraZeneca anche come ‘prima dose’, nel rispetto delle indicazioni per categoria precedentemente emanate". Il siero sarà riservato, come da linee guida nazionali, "preferibilmente" ai lombardi over 65.