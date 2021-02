Vaccini covid, AstraZeneca riduce le forniture. Fontana: 'Molto grave, ci mette in difficoltà'

Il governatore: "Mette in difficoltà le regioni. Draghi faccia sentire la sua voce"

Meno dosi. Più tempo. E una campagna vaccinale che così è costretta a rallentare. Il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, ha lanciato l'allarme sui vaccini anti coronavirus dopo l'ennesimo ritardo nelle forniture dei sieri anti covid da parte delle case farmaceutiche all'Italia, e di conseguenza alle regioni.

Dopo i problemi con Pfizer, nel weekend è stata la volta di AstraZeneca, che ha "ridotto del 15% la fornitura" inizialmente prevista dagli accordi. "Lo stillicidio dei tagli alle forniture da parte delle aziende produttrici è molto grave", ha rimarcato il governatore della Lombardia, che proprio nei giorni scorsi aveva iniziato a usare AstraZeneca per le immunizzazioni delle forze dell'ordine.

"È una situazione insostenibile che mette in difficoltà tutte le regioni impegnate nelle campagne vaccinali", ha rimarcato il governatore lombardo, che ha il sogno - neanche troppo nascosto - di completare la campagna vaccinale entro giugno. A confessarlo era stato il consulente Guido Bertolaso, chiamato in regione proprio per organizzare al meglio le somministrazioni e che, nel giorno del suo arrivo, aveva detto di essere pronto a concludere la campagna entro giugno, a patto che ci fossero le dosi necessarie.

Dosi che, invece, sembrano mancare. "Il presidente Draghi faccia sentire la sua autorevole voce in Europa per tutelare gli interessi nazionali e la campagna vaccinale delle Regioni - l'auspicio del presidente lombardo, Attilio Fontana -. Bisogna garantire al più presto la stabilità delle forniture perché - ha concluso il governatore - i nostri cittadini hanno diritto di conoscere i tempi della programmazione della somministrazione dei vaccini".