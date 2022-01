Atm sta pensando di ridurre le corse di metro, bus e tram a Milano

Troppe assenze perché tutto resti come sempre. A partire da lunedì 10 gennaio, giorno in cui le scuole riapriranno e la città tornerà a riempirsi dopo le vacanze, Atm potrebbe essere costretta a ridurre le corse dei propri mezzi a Milano.

L'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale sotto la Madonnina deve infatti fare i conti con il covid, che ha letteralmente falcidiato il personale: stando a quanto appreso, la società di Foro Bonaparte conterebbe 510 dipendenti positivi e altri 130 in quarantena.

Venerdì i vertici di Atm faranno il punto della situazione, ma appare inevitabile che da lunedì potrebbe verificarsi qualche disagio. Da Natale all'Epifania metro, bus e tram hanno circolato con l'orario festivo - quindi con meno corse - e il ritorno a pieno ritmo appare evidentemente difficile. Visti i numeri delle persone assenti per covid, è possibile - quasi scontato - che Atm debba applicare inevitabilmente una riduzione del numero di mezzi in circolazione.

Una scelta che ha già preso Trenord. Stando a quanto resto noto nei giorni scorsi dalla stessa società in una nota, "per l’alto numero di assenze di capitreno e macchinisti dovute alla pandemia, il servizio ferroviario lombardo sarà parzialmente rimodulato da lunedì 10 gennaio, giorno di completa ripresa delle attività". In Trenord si registrano oltre 330 assenze: 150 non collegate al covid più 180 persone positive al virus o in qurantena. "Tale situazione rende necessaria una riorganizzazione preventiva del servizio, con la soppressione totale o parziale di circa 350 corse sul totale di oltre 2170 programmate, per garantire tutti i collegamenti alla luce delle assenze già confermate e di eventuali ulteriori evoluzioni", hanno chiarito dall'azienda specificando che durante il giorno "il servizio sarà ridotto del 12%", mentre "su tutte le linee saranno soppresse le corse in circolazione fra le ore 23.30 e le ore 5".