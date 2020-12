Milano, l'appello di Atm via notifica (e sul sito): "Viaggiate dopo le 9.30 del mattino, se potete"

Atm chiede aiuto ai cittadini. L'azienda che gestisce il trasporto pubblico meneghino, chiamata a fare i conti con il limite di riempimento dei propri mezzi al 50% - misura su cui non ha nessuna possibilità di scelta -, nelle scorse ore ha infatti lanciato una sorta di campagna di comunicazione per "invitare" i viaggiatori a scegliere orari diversi da quelli di punta.

Con un tweet pubblicato mercoledì sera, poi seguito giovedì mattina da un messaggio sull'app - con tanto di notifica - e sul sito ufficiale, l'azienda di Foro Bonaparte si è rivolta direttamente ai propri clienti. "Nei giorni feriali, se potete, viaggiate dopo le 9:30 del mattino: i mezzi restano comunque frequenti e c’è più spazio", si legge nell'avviso.

"Nonostante il servizio a regime rafforzato che stiamo offrendo, il limite di riempimento dei mezzi al 50% riduce gli spazi. Nelle ore di punta considerate ingressi scaglionati nelle stazioni del metrò, possibili blocchi ai tornelli e maggiori attese prima di poter salire a bordo di treni, bus, tram e filobus", hanno spiegato da Atm, riferendosi al blocco dei tornelli nelle stazioni - che scatta in automatico al raggiungimento della soglia di riempimento massimo - o all'impossibilità di salire sui mezzi di superficie se troppo pieni.

"Se viaggiate in metrò, considerate orari alternativi a partire da quelli meno frequentati", ha ribadito la società nella sua comunicazione. E poi, in conclusione, un punto su cui Atm si è sempre spesa molto: "Ricordatevi di indossare sempre bene la mascherina, è un obbligo e un gesto di responsabilità verso tutti. Grazie per la vostra collaborazione".

Foto - Il tweet di Atm